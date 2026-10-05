ΒΙΝΤΕΟ/Μάντζιος: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ και από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις»

Εμφανώς ικανοποιημένος με το πως ήρθε η νίκη επί της Λετονίας, ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Απόστολος Μάντζιος στάθηκε στο καλό κλίμα που υπάρχει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αρχικά τόνισε: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με τα καλά του και τα κακά του. Όταν είναι εναντίον σου έχει άλλες σκέψεις, αλλά όταν είναι υπέρ σου είναι αυτό συναίσθημα της χαράς και δικαίως πήραμε τους βαθμούς της νίκης».

Όσο για τον απολογισμό είπε: «Νομίζω πως μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη συγκομιδή. Το παιχνίδι στη Λετονία μας αφήνει λίγο χαμένους και ελπίζω να μην μας στοιχίσει. Δεν είναι εύκολος όμιλος. Η Λετονία με το δικό της στιλ, δυσκολοκατάβλητη έχουν χάσει από το Μαυροβούνιο με το ζόρι».

Εν κατακλείδι είπε: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ. Όλοι που απαρτίζουν την ομάδα. Από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις και όλα βγαίνουν στο γήπεδο».