Έβαλε το λιθαράκι του ο αείμνηστος Δημήτρης Δημητρίου

Στο βήμα βρέθηκε ο αθλητικογράφος Γιώργος Παττίχης, κατά την παρουσίαση του βιβλίου και του λευκώματος του ΑΠΟΕΛ, καθώς ήταν ο συντονιστής της δημιουργίας και της έκδοσης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την προσπάθεια που προηγήθηκε, ο συνάδελφος έκανε αναφορά στον επί χρόνια αρχισυντάκτη του ΓΗΠΕΔΟΥ, Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε τον Μάιο του 2026, καθώς έδωσε στοιχεία και γνώσεις για το βιβλίο, που αφορούν στον ΑΠΟΕΛ.