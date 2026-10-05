Καρέ καρέ η «έκρηξη» της Εθνικής μετά την ανατροπή!

Δεν θα μπορούσε να χάσει!

Είχε τον έλεγχο, είτε την πρωτοβουλία όμως βρέθηκε πίσω στο σκορ! Και τι μ’ αυτό; Η Εθνική μας έδειξε τεράστια αποθέματα υπομονής και επιμονής, ώστε να φτάσει σε δεύτερη σερί νίκη, αυτή τη φορά για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 2-1 της Λετονίας που… κάτι τις χρωστούσε (στο 0-0 της προηγούμενης εβδομάδας και πάλι η Κύπρος ήταν κυρίαρχη) με εντυπωσιακό γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα!

Αμέσως μετά το γκολ και το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα και γιόρτασαν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα που σαφώς δυναμώνει και… μεγαλώνει την Εθνική μας!





























