Έπιασε τόπο η έφεση, με κόσμο το Ανόρθωση - Πάφος!

Πάρθηκε η απόφαση και δικαιώθηκε η Ανόρθωση!

Το Εφετείο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημέρωσε πως ομόφωνα έγινε δεκτή η έφεση της «Κυρίας», που αφορούσε στην ποινή κεκλεισμένων των θυρών (με Πάφο την ερχόμενη Κυριακή, 11/10) και απαγόρευση μετακίνησης (εκτός έδρας με την Ομόνοια 29Μ στην Περιστερώνα, 18/10).

Η Ανόρθωση θα πληρώσει μόνο το σχετικό πρόστιμο.

Aναλυτικά:

Το Εφετείο της ΚΟΠ συνεδρίασε σήμερα και εξέτασε την έφεση της Ανόρθωσης κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 23.09.2026.

Το Εφετείο έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεση της Ανόρθωσης. Ως εκ τούτου, ακυρώνονται οι ποινές διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων σε έναν εκτός έδρας αγώνα. Το πρόστιμο παραμένει σε ισχύ.

Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης του Εφετείου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.