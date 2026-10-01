Έκανε ανατροπή και στους «16» του Τόκιο ο Τσιτσιπάς

O Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Τόμας Ετσεβερί με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4), κάνοντας ανατροπή και πέρασε στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Ήταν η 3η συνεχόμενη νίκη που κάνει στα γήπεδα του Τόκιο, όπου χρειάστηκε να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στα προκριματικά.

Νέο εμπόδιο είναι ο Βαλεντίν Βακερό, ο οποίος επικράτησε του Αλεξάντρρ Μπλόκς με 2-0 σετ (7-6, 7-6) και θα είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον 27χρονο Μονεγάσκο.