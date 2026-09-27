Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (27/09)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
ΣΙΓΜΑ
21:00 Μπάσκετ: Τελικός Super Cup Ελλάδας / Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ
Cytavision Sports 3
16:00 Λιθουανία - Αζερμπαϊτζάν
21:45 Γερμανία - Ελλάδα
Cytavision Sports 4
19:00 Σερβία - Ολλανδία
21:45 Νορβηγία - Πορτογαλία
Cytavision Sports 5
08:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Chengdu
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Chengdu
Cytavision Sports 6
08:30 Τένις: ΑΤΡ 250 - Hangzhou
12:30 Τένις: ΑΤΡ 250 - Hangzhou
21:45 Ισραήλ - Ιρλανδία
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cablenet Sports 3
14:00 Μπάσκετ: Tενερίφη - Σαραγόσα
20:00 Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα
Νovasports 6
09:30 Τένις: WTA 250 - Seoul
Νovasports Start
12:00 Τένις: WTA 500 - Singapore