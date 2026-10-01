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Για το 8ο η ΑΕΚ, για το 9ο η ΑΕΛ, σε αμφίρροπη μάχη με φόντο ένα τρόπαιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Σούπερ Καπ στο μπάσκετ σε κιτρινοπράσινο και γαλαζοκίτρινο φόντο

Το ECOMMBX Σούπερ Καπ «Στέλιος Μαρκίδης» σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην ανδρική καλαθόσφαιρα, με την πρωταθλήτρια της περσινής χρονιάς Πετρολίνα ΑΕΚ και την κυπελλούχο TRIA EKA AEL BC να συναντώνται σε μία αναμέτρηση με φόντο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν 2026-27. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 20:00, στην κλειστή αίθουσα «Κίτιον» στη Λάρνακα.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ συμμετέχει για τέταρτη σερί χρονιά στον αγώνα του συγκεκριμένου θεσμού, διεκδικώντας για δεύτερη σερί φορά και έβδομη συνολικά τον τίτλο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάκτησης του Πεζοπορικού το 1991. Οι υπόλοιπες κατακτήσεις είχαν έρθει τις χρονιές 2013, 2015, 2016, 2017, 2025. Από την άλλη, η ομάδα της Λεμεσού επιστρέφει σε αυτόν τον αγώνα μετά από τέσσερα χρόνια και την αναμέτρησή της με τον Κεραυνό, το 2022.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν οκτώ κατακτήσεις, με την τελευταία να χρονολογείται το 2009, οπότε και πανηγύρισε το πέμπτο συναπτό τρόπαιο σούπερ καπ (2005, 2006, 2007, 2008). Το κατέκτησε επίσης τις χρονιές 1985, 1988, 2003.

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

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