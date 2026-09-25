Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/09)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
ΡΙΚ 1
21:45 Μαυροβούνιο - Κύπρος
Cytavision 3
21:45 Ιταλία - Βέλγιο
Cytavision 4
19:00 Aρμενία - Λετονία
21:45 Σουηδία - Ρουμανία
Cytavision 5
08:00 Tένις: ATP 250 Chengdu
Cytavision 6
08:00 Tένις: ATP 250 Hangzhou
21:45 Μπάσκετ: Τουρκία - Γαλλία
Cytavision 8
19:00 Κύπρος - Ρουμανία (U21)
Νοvasports Start
08:00 Tένις: WTA 500 Singapore
20:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Βαλένθια
Νοvasports 5
20:45 Μπάσκετ: Φενερμπαχτσέ - Βίρτους Μπολόνια
Νοvasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνου