Οι μεταδόσεις σήμερα Σάββατο 26/9
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 26/9
ΣΙΓΜΑ
16:45 Μπάσκετ: Ολυμπιακός Π. – ΑΕΚ Αθ.
21:00 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
OMEGA
13:45 Formula 1 – Γκραν Πρι Αζερμπαϊτζάν
Cytavision 1
17:00 Apollon Ladies - Άρης
Cytavision 3
16:00 Σλοβενία - Σκωτία
21:45 Αγγλία - Ισπανία
Cytavision 4
19:00 Βουλγαρία - Λουξεμβούργο
21:45 Τσεχία - Κροατία
Cytavision 5
08:00 Tένις: ATP 250 Ghengdu
Cytavision 6
08:30 Tένις: ATP 250 Hangzhou
21:45 Βόρεια Μακεδονία - Ελβετία
Νοvasports 6
08:00 Tένις: WTA 250
Νοvasports Start
09:30 Tένις: WTA 500 Singapore
Cablenet Sports 3
19:00 Mπάσκετ: Σούρνε Μπιλμπάο - Μανρέσα
22:00 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Λέιμα Κορούνια