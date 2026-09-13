Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (13/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 13/9
OMEGA
15:45 Formula 1 - Aγώνας
Cytavision Sports 1
19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC
Cytavision Sports 2
20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ
Cytavision Sports 3
16:00 Κόβεντρι - Μπράιτον
18:30 Μάντσεστερ Γ. - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 4
16:00 Λέτσε - Μόντσα
19:00 Νάπολι - Μπολόνια
21:45 Σασουόλο - Γιουβέντους
Cytavision Sports 5
15:45 Mπάσκετ: Άρης - Ερ. Αστέρας
18:00 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Μακάμπι
21:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός
Cytavision Sports 6
15:00 Moto GP - Αγώνας
19:00 Ράλι - Stage 6
Cytavision Sports 7
16:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Φαμαλικάο - Σπόρτινγκ
Cytavision Sports 8
17:15 Λεβάντε - Μπαρτσελόνα
22:00 Σοσιεδάδ - Ατλέτικο
Cablenet Sports 1
15:30 Λοριάν - Τουλούζ
Cablenet Sports 2
16:00 Λιλ - Τρουά
18:15 Λε Μανς - Λανς
21:45 Μπρεστ - Παρί ΣΖ
Cablenet Sports 3
15:30 Αϊντχόφεν - Σπ. Ρότερνταμ
17:45 Τσβόλε - Φέγενορντ
Novasports Prime
18:00 Καλαμάτα - Βόλος
21:00 ΠΑΟΚ - Άρης
Novasports 2
19:00 Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ
Novasports 3
14:30 Χάιντενχαϊμ - Χόλστεϊλ Κιέλ
18:30 Έλβεσμπεργκ - Μπάγερν
Novasports 4
16:30 Λειψία - Αμβούργο
Novasports 6
14:30 Kαρλσρούη - Κότμπους
Novasports Start
14:30 Χέρτα - Μαγδεμβούργο