Οι μεταδόσεις σήμερα Τετάρτη 9/9
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 9/9
Cytavision Sports 3
19:45 Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ
22:00 Ατλέτικο - Λίβερπουλ
Cytavision Sports 4
19:45 Στουτγκάρδη - Φέγενορντ
22:00 Νάπολι - Άρσεναλ
Cytavision Sports 5
17:00 Youth League: Ατλέτικο - Λίβερπουλ
22:00 Παρί ΣΖ - Σλόβαν Μπρ.
Cytavision Sports 6
18:00 OΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης
22:00 Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ
Cytavision Sports 7
16:00 Iπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Τσέλσι - Λιντς