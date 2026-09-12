Τρέλα στον ΟΦΗ: Ετοιμάζουν υποδοχή οι οπαδοί του μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη!

Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη ετοιμάζονται να υποδεχθούν την αποστολή κατά την επιστροφή της στο νησί.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου απηύθυναν κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί στο αεροδρόμιο στις 23:45, προκειμένου να υποδεχθεί τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί θερμή ατμόσφαιρα κατά την άφιξη της αποστολής, με τους φίλους του ΟΦΗ να θέλουν να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα τη σημαντική επιτυχία.

«Βουντού βουντού είμαστε από την Κρήτη, πάμε να κάνουμε την νύχτα μέρα», καταλήγει η ανακοίνωση για την υποδοχή.

sport-fm.gr