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Πολλές επιλογές για όλα τα γούστα σήμερα Σάββατο (12/9)

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 12/9

OMEGA

16:45 Formula 1 - Προκριματικά

Cytavision Sports 1

20:00 Ομόνοια - Απόλλων

Cytavision Sports 2

19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ.

Cytavision Sports 3

17:00 Λίβερπουλ - Φούλαμ

19:30 Τότεναμ - Έβερτον

22:00 Σάντερλαντ - Άρσεναλ

Cytavision Sports 4

16:00 Ράλι – Stage 1

19:00 Λάτσιο - Μίλαν

21:45 Αταλάντα - Κάλιαρι

Cytavision Sports 5

17:00 Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φ.

20:00 Κάζα Πία - Πόρτο

Cytavision Sports 6

11:50 Moto GP – Προκριματικά

16:00 Moto GP – Σπριντ

19:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ

23:00 Ράλι – Stage 2

Cytavision Sports 7

17:00 Tσέλσι - Χαλ

Cytavision Sports 8

17:00 Κρίσταλ Πάλας - Ίπσουιτς

19:30 Μπιλμπάο - Έλτσε

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαγιεκάνο

Cablenet Sports 1

19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ

Cablenet Sports 2

18:15 Στρασβούργο - Μονακό

21:45 Παρί FC - Λιόν

Cablenet Sports 3

21:00 Σιτάρντ - Άγιαξ

Novasports Prime

19:30 Κολωνία - Βέρντερ

Novasports 3

16:30 Ντόρτμουντ - Πάντεμπορν

Novasports 6

16:30 Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν

Novasports extra1

16:30 Mάιντς - Άιντραχτ

Novasports extra2

16:30 Φράιμπουργκ - Γκλάντμπαχ

Novasports extra3

16:30 Χόφενχαϊμ - Στουτγκάρδη

Novasports Start

21:30 Ζανκτ - Βόλφσμπουργκ

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TV

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