Πολλές επιλογές για όλα τα γούστα σήμερα Σάββατο (12/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 12/9
OMEGA
16:45 Formula 1 - Προκριματικά
Cytavision Sports 1
20:00 Ομόνοια - Απόλλων
Cytavision Sports 2
19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ.
Cytavision Sports 3
17:00 Λίβερπουλ - Φούλαμ
19:30 Τότεναμ - Έβερτον
22:00 Σάντερλαντ - Άρσεναλ
Cytavision Sports 4
16:00 Ράλι – Stage 1
19:00 Λάτσιο - Μίλαν
21:45 Αταλάντα - Κάλιαρι
Cytavision Sports 5
17:00 Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φ.
20:00 Κάζα Πία - Πόρτο
Cytavision Sports 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
16:00 Moto GP – Σπριντ
19:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ
23:00 Ράλι – Stage 2
Cytavision Sports 7
17:00 Tσέλσι - Χαλ
Cytavision Sports 8
17:00 Κρίσταλ Πάλας - Ίπσουιτς
19:30 Μπιλμπάο - Έλτσε
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαγιεκάνο
Cablenet Sports 1
19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ
Cablenet Sports 2
18:15 Στρασβούργο - Μονακό
21:45 Παρί FC - Λιόν
Cablenet Sports 3
21:00 Σιτάρντ - Άγιαξ
Novasports Prime
19:30 Κολωνία - Βέρντερ
Novasports 3
16:30 Ντόρτμουντ - Πάντεμπορν
Novasports 6
16:30 Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν
Novasports extra1
16:30 Mάιντς - Άιντραχτ
Novasports extra2
16:30 Φράιμπουργκ - Γκλάντμπαχ
Novasports extra3
16:30 Χόφενχαϊμ - Στουτγκάρδη
Novasports Start
21:30 Ζανκτ - Βόλφσμπουργκ