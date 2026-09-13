Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Ντέρμπι κορυφής με ξεκάθαρο φαβορί στο ΟΑΚΑ!

Ντέρμπι κορυφής στο ΟΑΚΑ με ξεκάθαρο φαβορί και μάτι να «γυαλίζει»! Απόψε στις 21:30 (ΣΚΑΪ, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM), ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να είναι οι μοναδικές που δεν έχουν μετρήσει απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα ως τώρα.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός διανύει μια εξαιρετική περίοδο, όπου φορμαρίζεται και συνεχίζει να κερδίζει, αποκτώντας, μεταξύ άλλων, εκτός από βαθμολογική ώθηση και ψυχολογικό boost! Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αποβάλει το μεγαλύτερο μέρος του άγχους της, καθώς πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, ο οποίος ήταν η είσοδος στη League Phase του Conference League.

Από εκεί και έπειτα, το «τριφύλλι» τρέχει ένα εξαιρετικό νικηφόρο σερί, με 4/4 νίκες, έχοντας επικρατήσει για το Κύπελλο 1-0 της Νίκης Βόλου, ενώ ακολούθησαν τα «τρίποντα» απέναντι σε Κηφισιά, Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, ο Δανός δεν υπολογίζει στους Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, Παντελίδη και Ίνγκασον.

Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Στην αντίπερα όχθη, η σεζόν μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναιτωλικό, ωστόσο η συνέχεια ήταν ονειρική. Η ομάδα του Αγρινίου έχει κάνει ένα φανταστικό 3/3, κερδίζοντας κατά σειρά τον Asteras AKTOR, την Καλαμάτα και τον Λεβαδειακό, αποτελέσματα τα οποία την έχουν φέρει στην πρώτη θέση μαζί με το «τριφύλλι».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σμυρλή και Γαλιάτσου και ανακοίνωσε αποστολή 24 παικτών μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας το Σάββατο.

Η αποστολή: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Τζ. Νίστρουπ): Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος - Λούζα, Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς - Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο - Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος - Εράκοβιτς, Εστέμπαν - Οπόκου, Μπρέγκου, Τζενεπό - Μπάντζι

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

1ος βοηθός: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ

2ος βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

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