Κόντης: «Κάθε μέρα λέω στους παίκτες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν - Είναι δικό τους αυτό, 100%»

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Έλληνας τεχνικός αποθέωσε τους παίκτες του για τη συγκέντρωση, το θάρρος και την αυταπάρνηση που έδειξαν, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί προϊόν της καθημερινής δουλειάς και της συνεχούς αγωνιστικής τους βελτίωσης.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του απαραβίαστου της εστίας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Τι να πω; Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, θάρρος, αυταπάρνηση. Κάθε μέρα τους λέω να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά. Είναι δικό τους αυτό, 100%! Χαίρομαι γιατί μετά από πολλά χρόνια κάναμε εκτός έδρας νίκη με τον Ολυμπιακό».

Για το «0» στην άμυνα: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε κάποια θέματα στην αμυντική μας λειτουργία. Φέτος έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις. Κάθε φορά που έχουμε το «0» πίσω, λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε».

sport-fm.gr