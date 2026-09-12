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Μπεργκ: «Αν βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο...» - Τι είπε για την αποβολή του

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του Νορβηγού

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας ισοπαλία των πρασίνων (0-0) με τον Απόλλωνα.

«Ήταν σκληρό παιχνίδι με μια καλή ομάδα. Νομίζω είχαμε με διαφορά τις περισσότερες ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε, αμυνθήκαμε πολύ καλά. Δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες. Αν μπορέσουμε να βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο για να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, οι παίκτες τα έδωσαν όλα, δεν παίρνεις εύκολες νίκες με τέτοιες ομάδες. Η εμφάνιση ήταν καλή».

Αν θεωρεί ότι ήταν άναρχο παιχνίδι καθώς έγιναν πολλά λάθη εκατέρωθεν κι αν αλληλοεξουδετερώθηκαν οι δύο ομάδες επειδή μοιάζει το παιχνίδι τους: «Δεν νομίζω. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν καλούς, ποιοτικούς παίκτες. Θα ήταν ισοδύναμο παιχνίδι. Αν σκοράραμε νωρίς σίγουρα θα άλλαζε το παιχνίδι και θα ήταν πιο ανοιχτό. Πιέσαμε πολύ για να κερδίσουμε και είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη νοοτροπία μας και το ότι πιέζαμε συνεχώς. Κυριαρχήσαμε εντελώς στο τελευταίο ημίωρο. Θα ήθελα να βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο για να μετατρέπουμε αυτή την υπεροχή σε γκολ».

Για την αποβολή του: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής έβαλε μόνο τρία λεπτά καθυστερήσεις. Ρώτησα τον διαιτητή γιατί έβαλε μόνο τρία λεπτά. Δεν απάντησε. Τον ρώτησα ξανά και μου έδειξε κόκκινη κάρτα. Για αυτό τον λόγο. Είμαι 20 χρόνια προπονητής, έχω κοουτσάρει σε περισσότερα από 600 παιχνίδια. Αποβλήθηκα μόνο μία φορά στη Νορβηγία επειδή βγήκα εκτός της γραμμής μου. Ποτέ δεν είχα αποβληθεί για κάτι που είπα σε διαιτητή. Το να αποβληθώ για τέτοιον λόγο δεν το βρίσκω σωστό».

Αν έπαιξε ρόλο το ότι έπαιξαν αρκετά μεταγραφικά αποκτήματα και αν τίθεται θέμα χημείας: «Είναι νέοι στην ομάδα αλλά είναι και καλοί παίκτες. Έχουμε ωραίο ανταγωνισμό. Ψάχναμε το γκολ για 70 λεπτά, θεώρησα ότι χρειάζονταν κάποια φρέσκα πόδια, είναι καλοί παίκτες. Κάποιοι κουράστηκαν, ο Μάριτς πήρε μια κίτρινη κάρτα που δεν κατάλαβα, θα πρέπει να δω το βίντεο. Αν έκανε κάποιο φάουλ μπορεί να μέναμε με δέκα παίκτες. Ο Λουκ έκανε καλό δεύτερο ημίχρονο. Επίσης Φλορίντ και Ντέιβιντ είναι πολύ καλοί παίκτες. Μοντνόρ και Τάνκοβιτς έκαναν πολύ καλό παιχνίδι, ήταν ενεργητικοί και με πολύ καλές τοποθετήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όμως κάναμε πολύ καλό παιχνίδι».

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