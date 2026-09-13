Ο Σπανούλης σε παραδοσιακό χορό της Κύπρου, βάζοντας ένα ποτήρι με κρασί στο κεφάλι χορευτή

Ο Άρης βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”, όπου την Παρασκευή (11/9) αντιμετώπισε τη ΜακάμπιΤελ Αβίβ, ενώ την Κυριακή (13/9) αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Βασίλης Σπανούλης το βράδυ του Σαββάτου είχε ένα ωραίο στιγμιότυπο, όταν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο του τουρνουά, έλαβε μέρος σε έναν παραδοσιακό χορό της Κύπρου, τοποθετώντας ένα ποτήρι στο κεφάλι ενός χορευτή.

Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε ένα ποτήρι με κρασί στο κεφάλι του χορευτή, κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού χορού της Κύπρου pic.twitter.com/FrTs2jtMKH — SPORT24 (@sport24) September 12, 2026

sport24.gr

























