Asteras AKTOR-ΑΕΚ: Έξοδος-παγίδα για την Ένωση κόντρα στους Αρκάδες που είναι στα σχοινιά

Μετά την ιστορική νίκη με τη Λίντσερ στο Champions League, η ΑΕΚ καλείται να επιστρέψει στην πραγματικότητα της Stoiximan Super League με το εκτός έδρας παιχνίδι στην Τρίπολη κόντρα στον Asteras AKTOR (19:00) για την 4η αγωνιστική.

Η Ένωση με επτά βαθμούς στα τρία πρώτα παιχνίδια θέλει μόνο το «τρίποντο» για να βρεθεί στην κορυφή ή να είναι κοντά σε αυτή, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι είναι με την πλάτη στον τοίχο καθώς έως τώρα δεν έχουν βαθμό και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Λεβαδειακό.

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ η ψυχολογία είναι στα ύψη μετά την ιστορική νίκη με 1-0 επί της Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ραζβάν Μαρίν που έκρινε την αναμέτρηση με ένα φάουλ-ποίημα, με τον Δικέφαλο όμως να έχει την υποχρέωση να ξεχάσει αυτή την επιτυχία ώστε να πάρει τη νίκη στην Τρίπολη.

Οι κιτρινόμαυροι στο πρώτο τους έκτος έδρας παιχνίδι στο πρωτάθλημα πέταξαν τους πρώτους τους βαθμούς με το 1-1 κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, σε ένα ματς που δεν είχαν καλή εικόνα και τώρα θέλουν να δείξουν ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν μια κακή παρένθεση. Η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη του κόσμου της στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς όπως όλα δείχνουν δεν θα αλλάξει κάποια από τα 11 πρόσωπα της ενδεκάδας που ξεκίνησαν με τη Λίντσερ. Παραμένει εκτός ο Στρακόσα, που θα τεθεί ξανά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού μετά τη διακοπή.

Στην αντίπερα όχθη, ο Asteras AKTOR έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με τις συνεχόμενες ήττες από Παναιτωλικό, Ολυμπιακό και Ηρακλή. Θα ψάξει την έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ, μιας και είναι το μεγάλο αουτσάιντερ, ενώ έφτιαξε κάπως την ψυχολογία του μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στον Άρη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα, είχαν καλή εικόνα και θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα τέρματα ώστε να πάρουν τη νίκη, αλλά πλήρωσαν μια αμυντική αδράνεια και ο Μορόν, που είχε περάσει ως αλλαγή, βρήκε δίχτυα για την ισοφάριση του Άρη.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Παπαδόπουλου, Δεληγιαννίδη και Ριέρα κι ανακοίνωσε αποστολή 23 παικτών μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας το Σάββατο. Αυτή την αποτελούν οι: Χατζηεμμανουήλ, Κριάρας, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα

Όσον αφορά την παράδοση μεταξύ των δύο ομάδων, η ΑΕΚ τρέχει ένα εξαιρετικό σερί τριών νικών σε επίπεδο πρωταθλήματος στην Τρίπολη με συνολικά τέρματα 0-7.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ - Κώτσιρας, Σίλβα, Μπρόρσον, Μέντες - Κουρμπέλης, Έντερ - Κετού, Μπουζούκης, Ορόσκο - Ρικαρντίνιο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Παπαδάκης, Πάτρας

4ος: Κουκούλας

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Μόσχου