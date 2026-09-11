Μενού με πολλές επιλογές σήμερα Παρασκευή (11/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 11/9
Cytavision Sports 1
20:00 ΑΕΛ - Nέα Σαλαμίνα
Cytavision Sports 2
19:00 Eρμής - Ακρίτας
Cytavision Sports 4
21:45 Βενέτσια - Φιορεντίνα
Cytavision Sports 5
18:00 Μπάσκετ: Άρης - Μακάμπι
21:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ερ. Αστέρας
Cytavision Sports 8
22:00 Σεβίλλη - Βαλένθια
Cablenet Sports 2
21:45 Ρεν - Μαρσέιγ
Novasports Prime
21:30 Ουνιόν Βερ. - Σάλκε
Novasports 3
19:30 Nτάρμστατ - Αρμίνια