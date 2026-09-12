Το NBA παίρνει αποφάσεις: Η επέκταση στην Ευρώπη και το σκάνδαλο των Κλίπερς

Το πολυαναμενόμενο Board Of Governors του NBA βρίσκεται προ των πυλών, με τους ιδιοκτήτες των ομάδων να έχουν προγραμματισμένη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα. Οι... Κυβερνήτες, θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη το διήμερο 14 και 15 Σεπτεμβρίου για να αναλύσουν διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν τον «μαγικό πλανήτη» και οφείλουν να αποσαφηνιστούν.

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ, σε κείμενό του στο ESPN, ανέλυσε το θέμα της μεγάλης αυτής συνάντησης, παρουσιάζοντας τα όσα θα βρεθούν στην ατζέντα και τα όσα πρόκειται να συζητηθούν και να αποσαφηνιστούν. Μεταξύ των τριών που «κυριαρχούν» και το NBA Europe, το οποίο έχει εξέχουσα θέση στις διαπραγματεύσεις.

Η ατζέντα της συνάντησης και το ΝΒΑ Europe

Υπάρχουν ορισμένα βασικά θέματα στην ατζέντα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις και σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται υπό επεξεργασία εδώ και χρόνια. Αρχικά, το πρώτο μεγάλο θέμα, αφορά την τιμωρία του NBA και του Άνταμ Σίλβερ στους Λος Άντζελες Κλίπερς λόγω του σκανδάλου Καουάι Λέοναρντ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Αμερικανός Insider, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους GM της λίγκας επικρατεί αρκετή αναστάτωση ως προς το καθεστώς στο οποίο θα βρίσκονται από εδώ και στο εξής οι Κλίπερς. Ιδίως όσον αφορά το... πρόγραμμα συμμόρφωσης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις τιμωρίες του NBA. Οι λεπτομέρειες του συγκεκριμένου μέτρου παραμένουν ασαφείς, πιθανότατα σκοπίμως όπως καταγράφει ο Γουίντχορστ. Ένας GM ομάδας δήλωσε στο ESPN ότι δεν γνωρίζει αν αυτό σημαίνει πως το NBA θα διαβάζει τα email και τα μηνύματα των Κλίπερς ή θα παρακολουθεί τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες. Πάντως, πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να αποσαφηνίσει ο Άνταμ Σίλβερ στην ερχόμενη συνάντηση.

Όσον αφορά το NBA Europe, μένει να ξεκαθαριστεί στους ιδιοκτήτες, η πορεία της... επέκτασης στην Ευρώπη. Όπως αποσαφηνίζεται, από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο σχεδιασμός του πρωταθλήματος, παραμένει ο ίδιος. Να εκκινήσει η νέα λίγκα το φθινόπωρο του 2027, με 12 μόνιμους συμμετέχοντες και τέσσερις ομάδες... μπαλαντέρ, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ανά έτος τη συμμετοχή τους στη λίγκα. Η παρουσία του θέματος στην ατζέντα της συνάντησης, είναι από μόνη της είδηση.

Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η διάθεση των ιδιοκτητών των ομάδων του NBA, να μάθουν τις διαθέσεις του Άνταμ Σίλβερ όσον αφορά το NBA Europe. Και τις τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει, όσο γενικότερα μια παρουσίαση του σχεδιασμού που υπάρχει, όσο επίσης και τα δεδομένα μιας... επικείμενης σύγκρουσης με την EuroLeague. Ο Γουίντχορστ αποσαφηνίζει τα ακόλουθα σχετικά με τη συνάντηση.

«Η EuroLeague, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό ανταγωνιστή του NBA Europe, περιμένει μέσα στο προσεχές διάστημα επίσημη πρόταση συνεργασίας από το NBA. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει μια σπάνια συνεδρίαση των ιδιοκτητών της για τις 5 Οκτωβρίου, κοντά στη λίμνη Κόμο στη βόρεια Ιταλία, όπου η κατάσταση θα μπορούσε να κορυφωθεί. Το NBA έχει ολοκληρώσει αρκετούς γύρους προσφορών και είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια λίγκα 16 ομάδων, με 12 μόνιμες και τέσσερις ομάδες που θα εναλλάσσονται, από το 2027. Σύμφωνα με πηγές της λίγκας, υπάρχουν επενδυτικά σχήματα που διεκδικούν 12 νέες ομάδες στην Ευρώπη, ενώ οι ομάδες σε Λονδίνο και Παρίσι αναμένεται να πωληθούν για περισσότερα από 1 δισ. δολάρια. Στα χαρτιά ακούγεται ιδανικό. Στην πράξη, όμως, διακυβεύονται τεράστια ποσά και μεγάλη ισχύς, γεγονός που κάνει τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη.

Κορυφαία στελέχη τόσο του NBA όσο και της EuroLeague έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα είτε να συνεργαστούν είτε να προχωρήσουν αυτόνομα. Μια κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο, θεωρείται μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Γι' αυτό και η συγκεκριμένη σύγκρουση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της συνεδρίασης των ιδιοκτητών».

Τρίτο και τελευταίο θέμα της συνάντησης, η εσωτερική επέκταση του NBA με το Λας Βέγκας και το Σιάτλ ακόμα να εμφανίζονται ως οι κυρίαρχοι προορισμοί.

athletiko.gr