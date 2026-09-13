Αντίδραση για διπλό λόγο

Tην αντίδρασή της μετά τους πρώτους χαμένους βαθμούς, και μάλιστα εντός έδρας (0-0 με Ολυμπιακό), θέλει να βγάλει την Κυριακή (19:00) η Πάφος FC στην εξόρμησή της στη Λάρνακα για να παίξει με την ΑΕΚ.

Τη μοναδική ομάδα που είχε δύο νικηφόρα αποτελέσματα στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και έτσι το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο καλείται να δείξει χαρακτήρα, στερώντας παράλληλα σημαντικούς βαθμούς από μία από τις κύριες ανταγωνίστριες για την επίτευξη του στόχου. Άρα η αντίδραση πρέπει να έρθει για διπλό λόγο.

Μετά την έξοδο στη Λάρνακα οι κυπελλούχοι θα επιστρέψουν στο σπίτι τους για να παίξουν με την ΑΕΛ (18/09, 20:00), προτού πάρουν ανάσες ξεκούρασης ελέω διακοπής. Ανάσες που θα είναι σημαντικές μιας και με την επιστροφή θα δώσει άλλο ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα απέναντι στην Ανόρθωση εκτός (11/10), προτού ξεκινήσει να παίζει και στο... ταμπλό της Ευρώπης. Θυμίζουμε ότι η Πάφος FC θα κάνει αρχή στη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας την Αταλάντα (15/10, 22:00) στην Ιταλία.