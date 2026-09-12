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Κόβατς για Καρέτσα: «Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό» - Πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Καρέτσα, καθώς ο νεαρός άσος επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις, αφήνοντας πίσω του το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δίχως τον Κώστα Καρέτσα στην αποστολή της, επικράτησε με 3-0 της Πάντερμπορντ συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της σε όλες τις διοργανώσεις και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της λίγκας. Οι Φάμπιο Σίλβα και Φέλιξ Ενμέτσα ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, ενώ ο Γκιρασί είδε δύο γκολ του να ακυρώνονται για οφσάιντ.

Ο διεθνής εξτρέμ έχει επιστρέψει στις ατομικές προπονήσεις και βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Ο Νίκο Κόβατς αποκάλυψε την εξέλιξη σε δηλώσεις του στο «Sky Sports» πριν από την αναμέτρηση, μεταφέροντας ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Έλληνα άσου.

Ο 18χρονος αντιμετώπισε κυκλοφορικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Champions League με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, ο Κροάτης φρόντισε να καθησυχάσει άπαντες σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ξεκαθαρίζοντας πως οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. «Ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός στο «Sky Sport».

Παράλληλα, ο άλλοτε προπονητής της Μπάγερν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Έλληνας άσος να επιστρέψει νωρίτερα απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, ακόμη και στην αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη το επόμενο Σάββατο (19/09, 19:30). «Αν όλα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε και μπορέσει να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα, τότε θα βρίσκεται στις επιλογές μας», τόνισε.

Θυμίζουμε πως η μητέρα του Καρέτσα, η οποία ήταν συνεχώς δίπλα του στο νοσοκομείο, μιλώντας στα βελγικά Μέσα τόνισε πως η αφυδάτωση φέρεται να ήταν η αιτία της δυσφορίας του αστέρα της Ντόρτμουντ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γιος της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

«Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση», ανέφερε η μητέρα του, Ιρένα Κίτσινις, σε βελγική ιστοσελίδα.

«Ο Κος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο», συμπλήρωσε.

athletiko.gr

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