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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καλώς την Ανόρθωση, η... προσγείωση του ΑΠΟΕΛ και ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στη Cyprus League by Stoiximan με το πέρας τεσσάρων παιχνιδιών στην 3η αγωνιστική.

Τρία παιχνίδια περιλάμβανε το μενού του Σαββάτου (12/09), με τα βλέμματα να είναι στα δύο ντέρμπι.

Μετά από δύο ήττες, η Ανόρθωση χαμογέλασε και μάλιστα πάνω στον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο προσγείωσε μετά την εξάρα της προηγούμενης αγωνιστικής. Η «Κυρία» έψαχνε μία... επανεκκίνηση και τη βρήκε, όντας στους μηδέν βαθμούς.

Το άλλο δεν ανέδειξε νικητή, με την Ομόνοια και τον Απόλλωνα να μένουν στο 0-0. Σίγουρα δεν είναι... καταστροφικό για καμία από τις δύο, με τους φιλοξενούμενους ασφαλώς να φεύγουν με περισσότερα χαμόγελα μιας και δεν έχασαν εκτός έδρας.

Στην ισοπαλία ολοκληρώθηκε και η άλλη αναμέτρηση, με την Καρμιώτισσα και την Ομόνοια Αραδίππου να συμβιβάζονται στο 1-1. Μάλιστα τα «περιστέρια» μετρούν πέντε βαθμούς.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 11/09

ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1

Σάββατο 12/09

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 2-1

Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ. 1-1

Ομόνοια - Απόλλων 0-0

Κυριακή 13/09

19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC

20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα 14/09

20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγωνιστική)

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ Λάρνακας

20:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια - E.Ν. Ύψωνα

19:00 Άρης -Καρμιώτισσα

20:00 Ομόνοια Αρ, - Ολυμπιακός

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