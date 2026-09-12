ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καλώς την Ανόρθωση, η... προσγείωση του ΑΠΟΕΛ και ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στη Cyprus League by Stoiximan με το πέρας τεσσάρων παιχνιδιών στην 3η αγωνιστική.
Τρία παιχνίδια περιλάμβανε το μενού του Σαββάτου (12/09), με τα βλέμματα να είναι στα δύο ντέρμπι.
Μετά από δύο ήττες, η Ανόρθωση χαμογέλασε και μάλιστα πάνω στον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο προσγείωσε μετά την εξάρα της προηγούμενης αγωνιστικής. Η «Κυρία» έψαχνε μία... επανεκκίνηση και τη βρήκε, όντας στους μηδέν βαθμούς.
Το άλλο δεν ανέδειξε νικητή, με την Ομόνοια και τον Απόλλωνα να μένουν στο 0-0. Σίγουρα δεν είναι... καταστροφικό για καμία από τις δύο, με τους φιλοξενούμενους ασφαλώς να φεύγουν με περισσότερα χαμόγελα μιας και δεν έχασαν εκτός έδρας.
Στην ισοπαλία ολοκληρώθηκε και η άλλη αναμέτρηση, με την Καρμιώτισσα και την Ομόνοια Αραδίππου να συμβιβάζονται στο 1-1. Μάλιστα τα «περιστέρια» μετρούν πέντε βαθμούς.
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 11/09
ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1
Σάββατο 12/09
Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 2-1
Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ. 1-1
Ομόνοια - Απόλλων 0-0
Κυριακή 13/09
19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC
20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ
Δευτέρα 14/09
20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγωνιστική)
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ Λάρνακας
20:00 Πάφος FC - ΑΕΛ
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση
19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια - E.Ν. Ύψωνα
19:00 Άρης -Καρμιώτισσα
20:00 Ομόνοια Αρ, - Ολυμπιακός