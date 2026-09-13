ΠΑΟΚ-Άρης: Ψάχνουν αντίδραση στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης!

Η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έφτασε! Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (21:00) τον Άρη στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (13/09, 21:00/Nova Sports Prime/bwinΣΠΟΡ FM 94,6 & sport-fm.gr) σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία και για τις δύο ομάδες.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και να επιστρέψει στις νίκες, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν μπροστά στον κόσμο του. Από την άλλη, οι «κίτρινοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ και να φύγουν από την Τούμπα με ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ η εβδομάδα κύλησε με ιδιαίτερη ένταση, καθώς ο Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να δουλέψει περισσότερο με την ομάδα του, μετά από ένα διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια και αρκετές μεταγραφικές προσθήκες. Ο Ιταλός τεχνικός γνωρίζει πλέον καλύτερα το υλικό που έχει στα χέρια του και καλείται να παρουσιάσει ένα σύνολο με μεγαλύτερη συγκέντρωση και κυρίως το πάθος που απαιτεί ένα ντέρμπι με τον Άρη.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στον Αλέσιο Λίσι, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή του στον Ιταλό προπονητή και ζητώντας από άπαντες να είναι ενωμένοι και να παλέψουν για τον μεγάλο στόχο της φετινής σεζόν, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Σαββίδης ζήτησε από τους παίκτες να τα δώσουν όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, να δείξουν χαρακτήρα και να αντιμετωπίσουν τον Άρη με την απαιτούμενη σοβαρότητα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που έχουν προηγηθεί. Μάλιστα, τους τόνισε πως πρέπει να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν ο ένας για τον άλλον και για την ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Ο Αλέσιο Λίσι, από την πλευρά του, γνωρίζει πολύ καλά πλέον τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε πως έχει ρωτήσει και έχει ενημερωθεί αρκετά για την ιστορία των αναμετρήσεων με τον Άρη, υπογραμμίζοντας πως το πάθος που υπάρχει στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θυμίζει σε αρκετά σημεία αντίστοιχα παιχνίδια στην Ιταλία.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε κυρίως στο πάθος που πρέπει να βγάλει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος. Όπως τόνισε, είναι στο χέρι των ποδοσφαιριστών να κάνουν τους οπαδούς περήφανους μέσα από την εικόνα που θα παρουσιάσουν στην Τούμπα. Παράλληλα, ο Λίσι αναφέρθηκε και στους δύο νέους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται για πρώτη φορά στην αποστολή. Τόσο ο Ντιέγκο Κόστα όσο και ο Κριστιάν Γιάκιτς είναι πλέον διαθέσιμοι και ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε πως αμφότεροι είναι σε θέση να αγωνιστούν και να προσφέρουν άμεσα.

Κάτω από τα δοκάρια ο Παβλένκα έχει το προβάδισμα, ενώ στην άμυνα οι Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα είναι οι επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν. Στον άξονα, ο Ζαφείρης φαίνεται να έχει εξασφαλίσει μία θέση, με τον Λίσι να έχει δοκιμάσει δίπλα του τόσο τον Σανταμαρία όσο και τον Γιάκιτς. Ο πρώτος φαίνεται να έχει αυτήν τη στιγμή ένα μικρό προβάδισμα, χωρίς ωστόσο η απόφαση να θεωρείται απόλυτα κλειδωμένη. Πιο μπροστά, ο Πέλκας έχει δοκιμαστεί σε δημιουργικό ρόλο, ενώ στα δεξιά ο Ζίβκοβιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει. Στην απέναντι πλευρά, ο Τάχα Αλί έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα έναντι του Τάισον. Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν πως ο Ντιαγέ θα αποτελέσει την επιλογή του Λίσι για την αιχμή του δόρατος.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί πάντως με αρκετές απουσίες. Ο Αρίτζ Ελουστόντο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς θα εκτίσει την ποινή που προέκυψε από την αποβολή του στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ενώ εκτός παραμένουν επίσης οι Δημήτρης Γιαννούλης, Τομ Λουσέ, Παντελής Χατζηδιάκος, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής. Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ επιστρέφει στη διάθεση του Λίσι, έχοντας εκτίσει την τιμωρία του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Στην αντίπερα όχθη, ο Άρης πηγαίνει στην Τούμπα με ξεκάθαρο στόχο να βγάλει αντίδραση. Οι «κίτρινοι» προέρχονται από τη βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι στο οποίο παρουσίασαν καλή εικόνα για μεγάλο διάστημα, αλλά πλήρωσαν το κακό τελευταίο μισάωρο και τις αμυντικές τους αδράνειες.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να αφήσουν πίσω τους εκείνο το παιχνίδι και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο Έλληνας τεχνικός γνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ αναμένεται να μπει δυνατά στο παιχνίδι λόγω έδρας και ζητά από την ομάδα του ηρεμία και ψυχραιμία, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση και να χτυπήσει στις δικές της καλές στιγμές.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Όλη μας η σκέψη και η ενέργεια μετά την ΑΕΚ ήταν για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις, στα καλά αποτελέσματα. Και για να το κάνουμε στην Τούμπα, θα πρέπει να δώσουμε το 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγορίου.

Ο προπονητής του Άρη στάθηκε ιδιαίτερα και στο καταστροφικό τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ζητώντας από τους παίκτες του να μην παρουσιάσουν ξανά ανάλογες αδράνειες. Όπως τόνισε, το ντέρμπι αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε σημείο του παιχνιδιού.

Παράλληλα, ο Γρηγορίου αναμένεται να επαναφέρει στην ενδεκάδα αρκετούς από τους βασικούς ποδοσφαιριστές που πήραν ανάσες στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου στην Τρίπολη. Οι Φαντιγκά, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Μπασίρου και Καντεβέρε δεν αγωνίστηκαν καθόλου κόντρα στον Asteras AKTOR και θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για επιστροφή στο αρχικό σχήμα.

Στη μεσαία γραμμή ο Ράτσιτς αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του, ενώ στην επίθεση ο Καντεβέρε έχει προβάδισμα για την κορυφή. Για τη θέση πίσω από τον φορ, ο Γρηγορίου καλείται να επιλέξει ανάμεσα στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν οι Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία, ενώ στην αριστερή πλευρά ο Γιαννιώτας έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ντέρμπι, με τις τελικές αποφάσεις για το αρχικό σχήμα να αναμένονται μέχρι την ώρα της σέντρας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα - Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Ζαφείρης, Σανταμαρία - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάχα Αλί - Ντιαγέ.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο - Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μπράμπετς - Μπασίρου, Ράτσιτς - Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας - Καντεβέρε.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

1ος βοηθός: Τζουζέπε Περότι

2ος βοηθός: Τζόρτζιο Περέτι

4ος: Μιχάλης Ματσούκας

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο

AVAR: Ιβάνο Πετσούτο

sport-fm.gr