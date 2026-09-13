BINTEO: «Κάηκε» το Ηράκλειο στην επιστροφή της αποστολής μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη
ΓΗΠΕΔΟ
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Πλήθος φίλων του ΟΦΗ περίμενε την αποστολή της ομάδας στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" για να αποθεώσει τους θριαμβευτές του Φαλήρου.
Οι Κρητικοί πανηγύρισαν μία τεράστια νίκη επί του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκη (0-1) με χρυσό σκόρερ τον Κόντρο και η ομάδα του Κόντη γνώρισε την αποθέωση στην επιστροφή της στο Ηράκλειο. Πλήθος φίλων του ΟΦΗ περίμενε τους Κυπελλούχους Ελλάδας στο αεροδρόμιο και τους υποδέχτηκε με συνθήματα και καπνογόνα.
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sdna.gr