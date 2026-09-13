BINTEO: «Κάηκε» το Ηράκλειο στην επιστροφή της αποστολής μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη

Οι Κρητικοί πανηγύρισαν μία τεράστια νίκη επί του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκη (0-1) με χρυσό σκόρερ τον Κόντρο και η ομάδα του Κόντη γνώρισε την αποθέωση στην επιστροφή της στο Ηράκλειο. Πλήθος φίλων του ΟΦΗ περίμενε τους Κυπελλούχους Ελλάδας στο αεροδρόμιο και τους υποδέχτηκε με συνθήματα και καπνογόνα.

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sdna.gr