BINTEO: Στέφεται νέος πρωταθλητής στο US Open

Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ ώρα Κύπρου.

Η εντυπωσιακή πορεία του Μπεν Σέλτον στο US Open, συνεχίζεται καθώς ο Αμερικανός τενίστας προκρίθηκε στον τελικό του αμερικανικού Grand Slam, όπου θ΄αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Αυτός θα είναι ο πρώτος τελικός σε Grand Slam για τον Σέλτον και ο τρίτος της σεζόν για τον Ζβέρεφ.

Ο Σέλτον (Νο 9 στον κόσμο) νίκησε τον συμπατριώτη του Φράνσις Τιαφόε (Νο 12) με 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 και πλέον, ο 23χρονος Αμερικανός, θεωρεί τον εαυτό του «πιο ώριμο» και «πιο συγκεντρωμένο», όπως απέδειξε και στην εκπληκτική νίκη του σε πέντε σετ επί του Ισπανού κάτοχου του τίτλου Κάρλος Αλκαράθ (Νο 3) σε έναν επικό αγώνα που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σημειώνετα ότι στους δύο ημιτελικούς, αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, πριν από 25 χρόνια. Η τραγουδίστρια JoJo, συνοδευόμενη από χορωδία, έψαλλε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, ενώ η τιμητική φρουρά της αστυνομίας και των πυροσβεστών της Νέας Υόρκης ύψωσε το Stars and Stripes στο Κεντρικό Γήπεδο.

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις στο στάδιο Arthur Ashe, μπροστά σε όλα αυτά τα αστέρια. Κερδίζω έναν πόντο και μαντέψτε ποιον βλέπω; Τον Τζέϊλεν Μπράνσον», δήλωσε χαμογελαστός μετά τον αγώνα, ο Σέλτον αναγνωρίζοντας τον πόιντ γκαρντ των Νικς της Νέας Υόρκης, εστεμμένο πρωταθλητή και MVP των τελικών του NBA, υπό τις επευφημίες του πλήθους. Εντυπωσιακός στο σερβίς (20 άσοι), ο «Big Ben» έκανε το στάδιο να... τρέμει όταν το ραντάρ κατέγραψε 254 χλμ/ώρα, που θα ήταν ρεκόρ όλων των εποχών στο ATP. Αλλά το σύστημα Hawkeye τελικά το διόρθωσε στα 231 χλμ/ώρα.

Ο Σέλτον βρίσκεται μόλις ένα βήμα μακρυά από το να γίνει ο πρώτος Αμερικανός που κερδίζει το US Open, μετά τον Αντι Ρόντικ το 2003. «Σας χρειάζομαι την Κυριακή. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο. Θα το κάνουμε αυτό για την Αμερική», δήλωσε ο νεαρός τενίστας, υπό τις επευφημίες του πλήθους του Arthur Ashe Stadium.

Για να το καταφέρει, θα πρέπει να νικήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 2), ο οποίος θα αγωνισθεί στον τρίτο διαδοχικό τελικό Grand Slam εφέτος, μετά τον πρώτο του τίτλο στο Roland Garros τον Ιούνιο και την δεύτερη θέση στο Wimbledon τον Ιούλιο.

«Ο Μπεν είναι απλά δυνατός, ένας δυναμικός τύπος. Διαθέτει ένα... τερατώδες σερβίς και δυνατά κτυπήματα εδάφους. Ό,τι κάνει είναι απλά εντυπωσιακό», δήλωσε ο Ζβέρεφ, ο οποίος προκρίθηκε επικρατώντας με 6-3, 7-6(7), 7-6 (6) του Ρώσου Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 50 στον κόσμο) και πρόσθεσε: «Έχω έλθει τόσο κοντά τόσες πολλές φορές. Ίσως μετά από όλο αυτό το διάστημα, ο Θεός αποφάσισε ότι αυτή θα ήταν η χρονιά μου και ότι απλώς έπρεπε να απολαύσω την στιγμή στο γήπεδο. Μου έλειπε η εμπειρία. Θα έλεγα ότι ήμουν ακόμα νέος. Ομως σήμερα, όλα είναι διαφορετικά».