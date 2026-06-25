Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/06)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Sigma
23:00Εκουαδόρ – Γερμανία
02:00Tυνησία - Ολλανδία
05:00Τουρκία - ΗΠΑ
ΗTV Sigma
23:00Koυρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού
02:00Ιαπωνία - Σουηδία
05:00Παραγουάη – Αυστραλία
Cytavision 5
12:00Τένις: ATP 250 - Mallorca
14:00Τένις: ATP 250 - Mallorca
16:00Τένις: ATP 250 - Mallorca
18:30Τένις: ATP 250 - Mallorca
Cytavision 6
19:00Ράλι Ακρόπολης
Cytavision 8
15:00Τένις: ATP 250 - Εastbourne
17:00Τένις: ATP 250 - Εastbourne
19:00Τένις: ATP 250 - Εastbourne
Novasports 6
12:00Τένις: WTA 500 – Homburg