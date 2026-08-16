Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ, Άρσεναλ - Σίτι κι άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις (16/08)
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (16/08)
ΡΙΚ 2
16:30 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Γυμναστικής
19:30 Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου
21:45 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Στίβου
Cytavision Sports 3
17:00 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 4
22:15 Λάτσιο - Μάντοβα
Cytavision Sports 5
00:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Cincinnati
Cytavision Sports 6
21:45 Βερόνα - Βίρτους Εντέλα
Cytavision Sports 7
19:00 Φροσινόνε - Γιούβε Στάμπια
Cytavision Sports 8
20:00 Εσπανιόλ - Λεβάντε
Cablenet Sports 1
20:00 Φιλικό: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ
Cablenet Sports 2
15:30 Φέγενορντ - Γκο Αχεντ Ινγκλς
17:45 Άγιαξ - Χέρενφεϊν
21:45 Λανς - Παρί Σεν Ζερμέν
Novasports Start
14:30 Ανόβερο - Βόλφσμπουργκ
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 - Cincinnati