Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (14/08)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ 2
19:30Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου
21:30Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
Cytavision Sports 4
21:45 Μόντσα - Αβελίνο
Cytavision Sports 5
18:00 Tένις: ATP 1000 – Cincinnati
Cytavision Sports 6
22:15 Φιορεντίνα - Μπενεβέντο
Cytavision Sports 8
22:15 Σπόρτινγκ - Γκιμαράες
Novasports 3
19:30 Xόλστεϊλ Κιέλ - Ζανκτ Παουλί
Novasports 6
02:00 Tένις: WTA 1000 – Toronto
Cablenet Sports 2
21:45 Σεντ Ετιέν - Κλερμόν
Cablenet Sports 3
21:45 Ρεμς - Ντενκερού