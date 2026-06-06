Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (06/06)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 3
16:00 Bέλγιο - Τυνησία
23:00 Αγγλία - Νέα Ζηλανδία
Cytavision 4
20:45 Πορτογαλία - Χιλή
Cytavision 6
11:50 Moto GP: Grand Prix Hungary - Qualifing
16:00 Moto GP: Grand Prix Hungary - Sprint
22:00 Ελβετία - Αυστραλία
Cytavision 7
15:30 NASCAR PRO - Race 1
18:45 NASCAR ΟPEN - Race 1
Cytavision 8
22:00 Καστελόν – Αλμερία
Cablenet Sports 2
19:00 Mπάσκετ: Ρεάλ - Τενερίφη
Cablenet Sports 3
22:00 Mπάσκετ: Μούρθια - Μπαρτσελόνα