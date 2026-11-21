Επικίνδυνη αποστολή για την ΑΕΚ στη Νεάπολη κόντρα στην Καλαμάτα (19:30, NOVAsports 1 League, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο παιχνίδι της επανέναρξης που ανοίγει την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος ψάχνει πάση θυσία τη νίκη, καθώς είναι στην 3η θέση με 20 βαθμούς και στο -7 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό (27β.), έχοντας όμως και ματς λιγότερο. Οι κιτρινόμαυροι δεν έχουν περιθώρια για γκέλες, μιας και έχουν προηγηθεί ήδη δύο με μικρομεσαίους απέναντι σε Κηφισιά και Asteras AKTOR. Από την άλλη, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα είναι στην 8η θέση με 12 βαθμούς και θέλει να κάνει την έκπληξη ώστε να πάρει αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στο 5-8 του βαθμολογικού πίνακα.

Στο στρατόπεδο των γηπεδούχων, η Μαύρη Θύελλα έχει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Με το μειονέκτημα του να μην αγωνίζεται στη φυσική της έδρα έχει καταφέρει να απομακρυνθεί από νωρίς από τη ζώνη του υποβιβασμού, με κορυφαία στιγμή της το μεγάλο διπλό με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η Καλαμάτα πριν τη διακοπή είχε δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με σκορ 1-1 κόντρα σε Ηρακλή και Asteras AKTOR, με τον Χριστοφιλέα να έχει να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Κένεθ Βάργκα, ο οποίος θα απουσιάσει από τους αγώνες με ΑΕΚ (21/11), Κηφισιά (28/11), ΠΑΟΚ (02/12), Λεβαδειακό (06/12), Παναιτωλικό (12/12), ΟΦΗ (20/12) και Ολυμπιακό (09/01).

Από την αποστολή του Παναγιώτη Χριστοφιλέα απουσιάζουν επίσης οι Άλεξ Πέρες και Ααρόν Μαρτίν, ενώ, συμπεριλήφθηκαν οι Αξέλ Γκεσάν και Γκονζάλο Πινιέιρο. Αναλυτικά η αποστολή: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πινιέιρο, Ντιαρά, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Ζιντάν, Χάμζα, Κουρμινόφσκι και Μπολίβαρ.

Στην αντίπερα όχθη, η διακοπή κύλησε ήρεμα για την ΑΕΚ που στο τελευταίο της παιχνίδι νίκησε 2-1 με ανατροπή με Λεβαδειακό χάρη στα τέρματα των δύο φορ της, Γιόβιτς και Βάργκα. Μέσα στο διάστημα της διακοπής η Ένωση έδωσε φιλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με την κυπριακή ΑΕ Λεμεσού, νικώντας με 3-0 σε ένα ματς που επέστρεψε ο Θωμάς Στρακόσα μετά τις 5 Σεπτεμβρίου και το 5-0 επί του Άρη.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια και σε επίσημο ματς, ενώ τα ερωτηματικά για την ενδεκάδα επικεντρώνονται στον άξονα της μεσαίας γραμμής: με τον Μαρίν τιμωρημένο και αμφίβολο τον Κάιρινεν, προβάδισμα για να ξεκινήσει βασικός έχει ο Αριάγκα με παρτενέρ τον Βιτάλις ή τον Μάγερ. Μένει να φανεί αν ο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεσή του τον Ζίνι, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από ένα τράβηγμα που τον είχε αφήσει εκτός από το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού.

Για την ΑΕΚ το παιχνίδι έχει τον χαρακτήρα του must win και θα χρειαστεί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό, ενώ θυμίζουμε πως ακολουθεί για τους κιτρινόμαυρους η μεγάλη μάχη με την Κόμο στην Ιταλία την προσεχή Τρίτη (24/11, 22:00).

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος - Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Ντιαρά - Κατάλντι, Αλόνσο - Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μορέιρα - Κουρμινόφσκι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Βιτάλις, Αριάγκα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

4ος: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)

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