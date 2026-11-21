Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Superleague μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, καθώς την Κυριακή (22/11) υποδέχεται τον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες μετά το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την περασμένη «στροφή» θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών των Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) την αποστολή για τον αγώνα με τον Γηραιό στο «Καραϊσκάκης», έχοντας εντός αυτής τους Φίλη, Σιπιόνι, ενώ έκπληξη προκάλεσε και η παρουσία του Κλέιτον.

#OLYIRA: The Squad 📋 https://t.co/a22LMr4mIB — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 21, 2026

gazzetta.gr