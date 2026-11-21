Με πρωινή προπόνηση στο “Γεώργιος Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης, τακτική και παιχνίδι σε μικρούς χώρους. Προπονήθηκαν κανονικά οι Πάλμερ-Μπράουν και Σαλάχ-Εντίν, που χθες απουσίαζαν λόγω ίωσης.

Την 24άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΟΦΗ απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

sdna.gr