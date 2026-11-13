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Ο Έσε παλεύει για επιστροφή-εξπρές

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο προσκήνιο ξανά η Ρίβερ Πλέιτ

Ευχάριστα είναι τα μηνύματα στον Ολυμπιακό για την πορεία της αποθεραπείας του Σαντιάγκο Έσε, με τον Αργεντινό μέσο να βάζει στόχο να επιστρέψει στη δράση νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Την ίδια στιγμή, το όνομά του επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο της πατρίδας του, καθώς η Ρίβερ Πλέιτ εξακολουθεί να τον έχει στη λίστα της.

Ο 25χρονος χαφ, ο οποίος υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου μετά από χτύπημα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ανταποκρίνεται πολύ καλά στις θεραπείες που ακολουθεί. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να κερδίσει χρόνο, έχοντας ως στόχο να αρχίσει προπονήσεις προς το τέλος Νοεμβρίου.

Μάλιστα, ο Έσε θέλει να κάνει την προσπάθεια ώστε να προλάβει ακόμη και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου, εφόσον αυτή διεξαχθεί κανονικά, ή διαφορετικά να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της 10ης Δεκεμβρίου. Εφόσον τα καταφέρει, θα έχει επιστρέψει περίπου 15 ημέρες νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Στον Ολυμπιακό, πάντως, δεν πρόκειται να πάρουν κανένα περιττό ρίσκο, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την κατάστασή του και να έχει τον τελευταίο λόγο για την επανένταξή του.

Η παρουσία του Έσε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος τον εμπιστεύεται και τον υπολογίζει ως βασικό κομμάτι της μεσαίας γραμμής. Ο Αργεντινός έχει κερδίσει τη θέση του στα πλάνα του Βάσκου τεχνικού και η επιστροφή του θα προσφέρει μία πολύτιμη λύση στον άξονα, ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Την ίδια ώρα, στην Αργεντινή επανέρχονται τα σενάρια για τη Ρίβερ Πλέιτ. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Μπουένος Άιρες εξετάζει πέντε ποδοσφαιριστές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της, με τον Έσε να συμπεριλαμβάνεται στους υποψήφιους στόχους. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην μέσος της Ουρακάν απασχολεί τη Ρίβερ, η οποία επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Στον αργεντίνικο σύλλογο αγωνίζεται ήδη ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, πρώην συμπαίκτης και φίλος του Έσε, τον οποίο ο Ολυμπιακός παραχώρησε το περασμένο καλοκαίρι έναντι περίπου 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η περίπτωση του Έσε είναι εντελώς διαφορετική, τόσο λόγω του αγωνιστικού του ρόλου όσο και των οικονομικών απαιτήσεων των Πειραιωτών.

Η χρηματιστηριακή αξία του Αργεντινού μέσου υπολογίζεται στα 14 εκατ. ευρώ, ενώ στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πρόθεση να συζητήσουν την παραχώρησή του με ευκολία. Οι «ερυθρόλευκοι» τον θεωρούν σημαντικό ποδοσφαιριστή για το παρόν και το μέλλον τους, με τις οικονομικές απαιτήσεις για ενδεχόμενη μεταγραφή να αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για τη Ρίβερ Πλέιτ.

sport-fm.gr

 

 

 

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