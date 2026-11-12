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Ιστορικό deal του Παναθηναϊκού με τη Novibet για την εμπορική ονομασία του γηπέδου στον Βοτανικό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον ελληνικό αθλητισμό ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία από τις σπουδαιότερες συμφωνίες της ιστορίας του, φτάνοντας σε οριστικό «deal» με την Novibet για την εμπορική ονομασία του νέου του γηπέδου στον Βοτανικό!

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη του σπουδαίου deal είχε ο εμπορικός διευθυντής της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιώργος Σταθόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, εξασφαλίζοντας μία συμφωνία που ξεπερνά κατά πολύ τα ελληνικά δεδομένα και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Μάλιστα, το οικονομικό της μέγεθος μπορεί να συγκριθεί ακόμη και με αντίστοιχες συνεργασίες κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, που πρωταγωνιστούν σε επίπεδο Champions League, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια εμπορική δυναμική του Παναθηναϊκού!

Συγκεκριμένα, το «Τριφύλλι» έδωσε τα χέρια με τη Novibet για την εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου για τα επόμενα επτά χρόνια, εξασφαλίζοντας ένα ποσό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο αφήνει σε μεγάλη απόσταση αντίστοιχες συμφωνίες άλλων ομάδων της Super League.

Η Novibet, που έχει εδραιώσει την παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, προχωρά σε μία επένδυση ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στο φιλόδοξο εγχείρημα του Βοτανικού.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει τις τεράστιες οικονομικές προοπτικές που δημιουργεί το νέο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, καθώς η αξιοποίηση των εμπορικών του δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα για την οικονομική ισχυροποίηση και τη μελλοντική αυτάρκεια του συλλόγου.

Με αυτή την ιστορική συμφωνία, η Novibet αποκτά πλέον τον ρόλο ενός στρατηγικού συνεργάτη του Παναθηναϊκού, επενδύοντας ουσιαστικά στη νέα εποχή που ανοίγεται για τον σύλλογο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαSuper League

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