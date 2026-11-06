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Αλλάζει την ενδεκάδα ο Αλγουαθίλ κόντρα στον ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Πειραιώτες αναμένεται να έχουν νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στη Ρεν

Με αλλαγές ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι Πειραιώτες αναμένεται να έχουν νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στη Ρεν για τη League Phase του Europa League.

Φρόιλερ και Ζότα δεν αγωνίστηκαν στη Βρετάνη και είναι σοβαρές οι πιθανότητές τους για συμμετοχή απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά». Δεν είναι εύκολο βέβαια με τέτοιους Έσε και Πουέρτα να μπει κάποιος στην ενδεκάδα, αλλά θα πρέπει και αυτοί να πάρουν κάποιες ανάσες. Ο Πιρόλα δεν έπαιξε, με τους Κάρμο και Ρέτσο να αποτελούν το βασικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας την Τετάρτη, αλλά λογικά ο Ιταλός θα επιστρέψει στο πλευρό του Έλληνα διεθνή.

Ο Σάλιακας έχει ενοχλήσεις στη μέση, αντικαταστάθηκε μετά την ανάπαυλα τις προάλλες και ίσως ξεκινήσει ο Πέντερσεν. Ρόκα και Μάριους δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα ως γνωστόν, αλλά διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Ειδικά ο δεύτερος, αφού ούτε ο Γιάρεμτσουκ… σκίζει, ενώ και ο Γκονσάλες δεν ήταν καλός απέναντι στη Ρεν.

sport-fm.gr

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ΕλλαδαSuper League

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