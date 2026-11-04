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Η ποινή του Κάνγκουα για την κόκκινη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κινγκς Κάνγκουα θα λείψει μόνο στο ματς με τον Ηρακλή.

Η ποινή του Κινγκς Κάνγκουα έγινε γνωστό και το κακό είναι μικρό για τον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια αποβλήθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για την κλοτσιά στον Κοϊτά και ο αθλητικός δικαστής έκρινε ότι επρόκειτο γι' απώθηση κι όχι βιαιοπραγία. Έτσι, ο Κάνγκουα τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και θα λείψει μόνο στο ματς με τον Ηρακλή την ερχόμενη Κυριακή στο Καυτανζόγλειο (17:30).

Θα χάσει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ενώ αν κρινόταν ότι ήταν βιαιοπραγία θα έμενε εκτός για τρεις αγωνιστικές και θα έχανε και τους αγώνες με ΟΦΗ εντός και Ατρόμητο εκτός. Θυμίζουμε ότι ο Ντέσερς σε ανάλογη περίπτωση, για την αποβολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχε τιμωρηθεί αρχικά με τρεις αγωνιστικές, αλλά έπειτα από την έφεση του τριφυλλιού, η ποινή μειώθηκε σε ένα παιχνίδι.

gazzetta.gr

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ΕλλαδαSuper League

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