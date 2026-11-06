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Βίοι παράλληλοι…

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολλανδικός εφιάλτης

Χωρίς βαθμολογικό όφελος επιστρέφουν Ομόνοια και Πάφος από την Ολλανδία. Οι δύο εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη ηττήθηκαν από τη Νάιμεγκεν και Τβέντε αντίστοιχα και μάλιστα με το ίδιο σκορ (1-3)!

Και να ήταν μόνο αυτό; Προηγήθηκαν κι όμως είδα τους Ολλανδούς να ανατρέπουν τα εις βάρος τους δεδομένα! Κι όλα αυτά; Σε ένα 45λεπτο! Τόσο οι πράσινοι όσο και οι γαλάζιοι πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ και τον… αέρα υπέρ τους, ωστόσο στο δεύτερο πήγαν όλα στραβά κι ανάποδα.

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