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Καραπαπάς: «ΕΠΟ και ΚΕΔ επέλεξαν διαιτητή που σε τρία σερί ντέρμπι μόνο ο Ολυμπιακός έχει παράπονα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Με αιχμές κατά της ΕΠΟ και της ΚΕΔ τοποθετήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς για τον ορισμό του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.

Elite ρέφερι θα διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους επίσημους ορισμούς των διαιτητών.

Άρχων του αγώνα θα είναι ο elite Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, έχοντας στο πλευρό του ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, ενώ χρέη 4ου διαιτητή θα εκτελέσει ο Χρήστος Βεργέτης (ΕΠΣ Αρκαδίας).

Με αφορμή τον ορισμό του Μαρτίνεθ, ο Κώστας Καραπαπάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, αφήνοντας αιχμές προς την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά:

«Στα ματς που νικά ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με αλάνθαστο διαιτητή, ο διαιτητής μένει εκτός ορισμών.

Τι δεν καταλαβαίνεις;

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σε ντέρμπι επιλέγεται από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ διαιτητής που έχει παράπονα σε τρία συνεχόμενα ντέρμπι με τον ίδιο διαιτητή ΜΟΝΟΝ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Τι δεν καταλαβαίνεις;».

athletiko.gr

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ΕλλαδαSuper League

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