«Μοιραίος» ο Λελέ, της έμεινε ο… κόπος

Με άδεια χέρια έφυγε από την Ολλανδία η Πάφος, μετά την ήττα από τη Τβέντε. Η παφιακή ομάδα αν και προηγήθηκε, πλήρωσε το γεγονός πως έμεινε με 10 παίκτες, πως δεν είχε το απαραίτητο βάθος λόγω πολλών απουσιών και πως δεν κατάφερε σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Η πίεση που δέχθηκε το σύνολο του Σα Πίντο ήταν… ασφυκτική. Η Τβέντε «σφυροκοπούσε» την περιοχή του Μαγιέσκι -ο οποίος εξουδετέρωσε πολλούς κινδύνους παρά τα τρία γκολ που δέχθηκε- ωστόσο μέχρι τουλάχιστον το 1-1 ξεχώριζε ο παθιασμένος τρόπος με τον οποίο αμυνόταν η Πάφος. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντική συνοχή στα μετόπισθεν, χρειάστηκαν πολλές δυνάμεις για να… καταπολεμήσουν την «μανία» της Τβέντε, όμως με αριθμητικό μειονέκτημα, ήταν σχεδόν αδύνατο να σώσει οτιδήποτε.

Ο Λελέ που άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό σουτ, από ωραίος, έγινε… μοιραίος. Κλισέ, όμως αποτυπώνει την πραγματικότητα. Δέχθηκε κίτρινη λόγω του πανηγυρισμού του (λίγη σημασία έχει αν ήταν αυστηρή) ενώ στο δεύτερο μέρος έκοψε απρόσεκτα και αψυχολόγητα τον αντίπαλο με αποτέλεσμα να μην αποφύγει την δεύτερη κάρτα. Μάλιστα, δευτερόλεπτα πριν έχασε το… άχαστο.

Στους γαλάζιους σαφώς και δεν υπάρχει διάθεση να «κρεμάσουν» τον Λελέ. Η προσοχή στρέφεται ήδη στο παιχνίδι της Κυριακής (08/11) με την Ομόνοια 29Μ, στο οποίο και πάλι δεν θα λείψουν τα προβλήματα. Με ενοχλήσεις αποχώρησε από το παιχνίδι ο Νταβίντ Λουίζ, ενώ στο απουσιολόγιο βρίσκονται ήδη οι Πέπε, Γκολντάρ, Ενγκαμαλέου και Μπιέλ.