Αγωνία στον Ολυμπιακό με Σάλιακα ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν εκτός έδρας το απόγευμα της Τετάρτης (04/11) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Και το δυσάρεστο για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ότι προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού ενόψει ΠΑΟΚ.

Ο Μανώλης Σάλιακας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα, έμεινε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα και τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας πήρε ο Πέντερσεν.

Οπως είναι λογικό, στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» επικρατεί κλίμα ανησυχίας ενόψει ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Θεσσαλονικείς την Κυριακή (08/11) και αποτελεί ερώτημα αν θα είναι διαθέσιμος ο διεθνής μπακ.

athletiko.gr