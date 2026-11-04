Αγωνία στον Ολυμπιακό με Σάλιακα ενόψει ΠΑΟΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Μανώλης Σάλιακας αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεν και στον Ολυμπιακό υπάρχει ανησυχία για την ετοιμότητά του ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν εκτός έδρας το απόγευμα της Τετάρτης (04/11) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Και το δυσάρεστο για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ότι προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού ενόψει ΠΑΟΚ.
Ο Μανώλης Σάλιακας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα, έμεινε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα και τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας πήρε ο Πέντερσεν.
Οπως είναι λογικό, στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» επικρατεί κλίμα ανησυχίας ενόψει ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Θεσσαλονικείς την Κυριακή (08/11) και αποτελεί ερώτημα αν θα είναι διαθέσιμος ο διεθνής μπακ.
athletiko.gr