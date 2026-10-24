Ολυμπιακός: Μέσα Φορτούνης και Μπέιλι για Καλαμάτα

Διαθέσιμοι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα είναι οι Κώστας Φορτούνης και Λίον Μπέιλι, καθώς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Αντίθετα, εκτός πλάνων είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος εκτίει την ποινή του αυτή την αγωνιστική.

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» συμμετέχουν οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Εσε, Ρόκα, Γιαρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Μάριους και Γκονσάλες.

sdna.gr