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Η ΑΕΚ θέλει να συνδυάσει το τρίποντο με ένα ιστορικό ρεκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ μπροστά σε ιστορικό αήττητο ρεκόρ και στο πρώτο «3 στα 3» στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τον Απρίλιο

Η αποψινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια παρουσιάζει ξεχωριστό στατιστικό ενδιαφέρον. Εκτός από τους τρεις βαθμούς, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διεκδικεί την ισοφάριση ενός ιστορικού ρεκόρ, αλλά και την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας παραμένει αήττητη στις τελευταίες 30 αναμετρήσεις της στη Super League. Σε αυτό το διάστημα έχει καταγράψει 20 νίκες και 10 ισοπαλίες, διατηρώντας το μεγαλύτερο ενεργό σερί χωρίς ήττα στη διοργάνωση.

Εάν προσθέσει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Αγρινιώτες, θα φτάσει τους 31 αγώνες και θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση της ιστορίας της. Σε αυτόν τον αριθμό είχε φτάσει άλλες δύο φορές, το 1978 και το 1993, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη διάσταση στη σημερινή αναμέτρηση.

Για την ΑΕΚ, πάντως, η ισοπαλία μπορεί να αρκεί για το ιστορικό ορόσημο, όμως ο αγωνιστικός στόχος είναι η νίκη. Η Ένωση θέλει να συνεχίσει με τρίποντο την πορεία της στο πρωτάθλημα και παράλληλα να πετύχει κάτι που της λείπει εδώ και έξι μήνες.

Έχοντας κερδίσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της στη Super League, αναζητά την τρίτη διαδοχική επιτυχία της, κάτι που έχει να καταφέρει από τον Απρίλιο του 2026.

Ενδεχόμενη επικράτηση επί του Παναιτωλικού θα συνδυάσει, επομένως, την ισοφάριση του μεγαλύτερου αήττητου σερί της με το πρώτο φετινό «3 στα 3» στο πρωτάθλημα, δίνοντας επιπλέον ώθηση στην ομάδα του Νίκολιτς ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

athletiko.gr

Κατηγορίες

Super League

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