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Έκανε πάρτι η ΑΕΚ με... καλεσμένο τον Παναιτωλικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Άστραψε και βρόντηκε το συγκρότημα του Νίκολιτς με επιβλητική πεντάρα!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άφησε πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Παναιτωλικού για την 8η αγωνιστική της Super League, πραγματοποιώντας ιδανική «πρόβα» ενόψει των απαιτητικών εκτός έδρας δοκιμασιών που ακολουθούν απέναντι σε ΠΑΟΚ (για το κύπελλο) και Παναθηναϊκό (για το πρωτάθλημα).

Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Μουκουντί με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου. Η πίεση της Ένωσης καρποφόρησε ξανά στο 23', με τον Κοϊτά να πραγματοποιεί εξαιρετική ατομική ενέργεια από δεξιά και να πλασάρει ιδανικά για το 2-0.

Το σκηνικό του πρώτου μέρους ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους στο 38', όταν ο Κοϊτά γύρισε ωραία από δεξιά και ο Ζίνι με προβολή «έγραψε» το 3-0. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις, με κυριότερη στιγμή τη φάση του 30', όπου ο Μεχία εκτέλεσε και ο Μουκουντί έκοψε σωτήρια την τελευταία στιγμή, προτού η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε. Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και στο 55ο λεπτό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ζίνι από τον Ξενόπουλο. Ο Βάργκα ανέλαβε την εκτέλεση από την «άσπρη βούλα» στο 56', γράφοντας το 4-0.

Οι γηπεδούχοι σημείωσαν και νέο γκολ στις καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα στο 90+2', ο Ζουμπκόφ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 5-0, σφραγίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τον θρίαμβο των γηπεδούχων.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Λυκογιάννης), Κοϊτά, Κάιρινεν (63΄ Μαρίν), Βιτάλις, Μάνταλος (63΄ Κουτέσα), Ζίνι (68΄ Ζούμπκοφ), Βάργκα (63΄ Γιόβιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα (46΄ Νικολάου), Εστεμπάν, Μπάσι (46΄ Άλεξιτς), Εράκοβιτς (86΄ Όλσον), Οπόκου (74΄ Τζενέπο), Μεχία (74΄ Μπάτζι)

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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