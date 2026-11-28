Η Ανόρθωση απέδρασε με διπλό από το «Αμμόχωστος» την περασμένη Δευτέρα και με τη νίκη της με 2-1 επί της Krasava E.N.Y., πήρε οξυγόνο, αποκτώντας μικρή διαφορά από τις θέσεις του υποβιβασμού. Με νέα νίκη απόψε (18:00) στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» επί της Καρμιώτισσας, θα βγάλει τον… αναπνευστήρα και θα αναπνεύσει πιο ελεύθερα. Οφείλει άλλωστε να αξιοποιεί τη δυναμική που της προσφέρει ο κόσμος της, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος θέλει να πανηγυρίσει δεύτερη σερί νίκη. Κακά τα ψέματα, το συγκρότημα του Μπάρακ Ιτζχάκι μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ως φαβορί, όμως ο αντίπαλος δεν μπορεί να υποτιμηθεί, παρόλο που βρίσκεται στα χαμηλά διαζώματα. Και θα απαιτηθεί αρκετή προσπάθεια για να έρθει το ζητούμενο.

Δεν λείπουν τα προβλήματα για την τεχνική ηγεσία αφού μπορεί ο Αλέσιο Ντα Κρουζ να εξέτισε την τιμωρία του, αποκόμισε όμως τραυματισμό. Λαβωμένος είναι και ο Ανδρέας Χρυσοστόμου ενώ δεν υπολογίζεται επίσης ο Μάριος Ηλία. Εκτός πλάνου λόγω τιμωρίας είναι και ο Φουρτάδο.