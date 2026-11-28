Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η σεζόν για την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, η οποία γνώρισε τον αποκλεισμό από τα playoffs του MLS και αποχαιρέτησε το 2026 χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο, παρά τις μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν στην αρχή της χρονιάς.

Η πρωταθλήτρια του 2025 δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από την Κολόμπους Κρου, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς για τον πρώτο γύρο των playoffs, γνωρίζοντας δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Είχε προηγηθεί το βαρύ 3-0 στις 21 Νοεμβρίου, μέσα στην έδρα της Ίντερ Μαϊάμι, με την Κολόμπους να ολοκληρώνει τον αποκλεισμό με γκολ του Σαντιάγο Ροντρίγκες στις καθυστερήσεις της δεύτερης αναμέτρησης.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο μιας χρονιάς που εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από όσα περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας.

Με τον Λιονέλ Μέσι να παραμένει το μεγάλο αστέρι της, η Ίντερ Μαϊάμι είχε θέσει υψηλούς στόχους σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή σε καμία από αυτές.

Στο CONCACAF Champions Cup, η ομάδα αποκλείστηκε πριν από την κατάκτηση του τροπαίου, χάνοντας την ευκαιρία να πανηγυρίσει μία σημαντική διεθνή διάκριση.

Απογοητευτική ήταν και η παρουσία της στο Leagues Cup, όπου η πορεία της ολοκληρώθηκε από τη φάση των ομίλων, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει μία θέση στα νοκ άουτ.

Στην κανονική περίοδο του MLS, η Ίντερ Μαϊάμι περιορίστηκε στην τρίτη θέση της συνολικής βαθμολογίας για το Supporters' Shield, μένοντας μακριά από έναν ακόμη τίτλο που είχε βάλει στο στόχαστρο.

Έτσι, ο απολογισμός της Ίντερ Μαϊάμι για το 2026 περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες απογοητεύσεις: αποκλεισμό από το MLS Cup, αποκλεισμό από το CONCACAF Champions Cup, πρόωρο αποκλεισμό από το Leagues Cup και τρίτη θέση στη μάχη για το Supporters' Shield.

sport-fm.gr