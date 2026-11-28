Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Εντιαγέ να επιστρέφει στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι. Τα πλάνα για την ενδεκάδα και οι απουσίες.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (29/11, 21:00) στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Αλέσιο Λίσι καταστρώνει τα πλάνα του για μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, έχοντας να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, αλλά και μία σημαντική επιστροφή που του προσφέρει επιπλέον επιλογές στην επιθετική γραμμή.

Τα ευχάριστα νέα για τον Ιταλό τεχνικό αφορούν τον Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Η επιστροφή του Εντιαγέ δίνει στον Λίσι μία ακόμη λύση στην κορυφή της επίθεσης, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει.

Θετικά είναι τα νέα και για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και επέστρεψε στις επιλογές του Ιταλού προπονητή. Ο Έλληνας στόπερ είχε προφυλαχθεί από την προηγούμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά, ωστόσο πλέον υπολογίζεται κανονικά και διεκδικεί θέση στο κέντρο της άμυνας.

Στην αριστερή πλευρά της αμυντικής γραμμής, ο Χρήστος Ζαφείρης φαίνεται πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Λίσι, με τις εμφανίσεις του απέναντι στον Ολυμπιακό και την Κηφισιά να τον καθιστούν φαβορί για μία θέση στο αρχικό σχήμα.

Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει τον σχηματισμό 4-4-2, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει στα τελευταία παιχνίδια, χωρίς πάντως να αποκλείονται διαφοροποιήσεις σε πρόσωπα, κυρίως στη μεσαία γραμμή και στην άμυνα.

Τα προβλήματα, ωστόσο, παραμένουν αρκετά για τον ΠΑΟΚ, καθώς εκτός πλάνων βρίσκονται οι Σορετίρε, Παβλένκα, Άλι, Γιακίτς, Πέλκας, Μοναστηρλής, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρρή, ενώ εκτός αναμένεται να μείνει και ο Ελουστόντο που ταλαιπωρείται από ίωση και δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά.

Ο Αλέσιο Λίσι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει ποιους ποδοσφαιριστές θα έχει διαθέσιμους, με στόχο να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στην ΑΕΚ.

sport-fm.gr