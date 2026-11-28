Ο Νίκο Παζ διανύει ακόμη μία καταπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, με τον Αργεντινό να οργανώνει ολόκληρο το παιχνίδι της ιταλικής ομάδας, λειτουργώντας ως ο απόλυτος μαέστρος στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του και εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Η Άρσεναλ θέλει να ενισχυθεί στη μεσοεπιθετική της γραμμή, με τον Παζ να αποτελεί έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο, η Κόμο κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή τουλάχιστον στα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την υπόθεση.

Βέβαια, τον πρώτο λόγο για το μέλλον του Παζ έχει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διαθέτει οψιόν επαναγοράς του ποδοσφαιριστή έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ και μοιάζει δύσκολο να μην την ενεργοποιήσει.

sport-fm.gr