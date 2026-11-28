Μπορεί ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον πλανήτη, ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως αναζητά διαφορετικά χαρακτηριστικά κάτω από τα δοκάρια της.

Μεγάλος ντόρος είχε δημιουργηθεί όταν ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ιταλό να αποχωρίζεται τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί, ο Έντσο Μαρέσκα σκέφτεται να στραφεί σε διαφορετικές επιλογές για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Ντοναρούμα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, με τον προπονητή του, όμως, να επιθυμεί έναν γκολκίπερ με καλύτερη τεχνική κατάρτιση και μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι με τα πόδια, στοιχεία στα οποία ο Ιταλός δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα.

Επιπλέον, η φετινή σεζόν που διανύει ο 27χρονος τερματοφύλακας δεν είναι η καλύτερη δυνατή, με τη διοίκηση της Σίτι να εξετάζει ήδη νέες επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία του Ιταλού κάτω από τα δοκάρια δεν θεωρείται πλέον δεδομένη ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

sport-fm.gr