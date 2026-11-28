Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Τιάγκο Σίλβα, 42 ετών, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου ενός έτους με τη Φλουμινένσε, όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είχε αρχικά υπογράψει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, αλλά «οι οπαδοί το ζήτησαν και ο Ελ Μονστρούο παραμένει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

Παρά την ηλικία του, ο Τιάγκο Σίλβα παραμένει βασικό στέλεχος για την ομάδα των παιδικών του χρόνων, που εφέτος προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες.